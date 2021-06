Foda befiehlt Alaba im Scherz: "Jetzt kannst du nicht so lange duschen"

Nach dem historischen Premierensieg bei einer Fußball-EM musste sich Österreichs Superstar David Alaba sputen. "Jetzt kannst du nicht so lange duschen", ordnete der deutsche Teamchef Franco Foda nach dem 3:1 (1:1) gegen Neuling Nordmazedonien mit einem Augenzwinkern an. Denn aufgrund der vielen Fragen in der Pressekonferenz nach Schlusspfiff an Alaba und Foda geriet die ÖFB-Elf etwas in Stress.

Der Rückflug zum Basecamp in Seefeld/Tirol stand für die Österreicher nämlich noch am Abend nach dem ersten Sieg bei einer EM-Endrunde auf dem Programm. In der Heimat will sich die Mannschaft nun ideal auf das Duell bei den Niederlanden am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Amsterdam vorbereiten.