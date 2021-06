Hummels und Koch werben für Blutspenden

Die Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Robin Koch werben zusammen mit zahlreichen anderen Sportlern, Vereinen und Organisationen für Blutspenden. Mit der bundesweiten Kampagne "#missingtype - erst wenn's fehlt, fällt's auf" machen die Sport-Promis mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Bayerischen Roten Kreuz zum Weltblutspendetag am 14. Juni auf die dringende Notwendigkeit von Blutspenden aufmerksam.

"Es ist ein großer Gewinn für die Blutspende in Deutschland, den Sport in seiner ganzen Vielfalt mit Athleten, Verbänden und Vereinen unterstützend an unserer Seite zu wissen", sagte Bernd Anders, Vorstand Arbeitsgemeinschaft der DRK Blutspendedienste. Mit der Kampagne wachse die Hoffnung, "die überlebenswichtige Versorgung auch durch den Sommer hindurch gewährleisten zu können".