Copa América: Neymar schlägt mit Brasilien Venezuela - Sorge bei Messi

Beim Duell der Selecao, die sich als einziges Team gegen eine Austragung der Südamerika-Meisterschaft im Pandemie-Epizentrum am Zuckerhut ausgesprochen hatte, gegen die Vinotintos war der Stürmer von Paris St. Germain an allen drei Treffern beteiligt.

Neymar kommt Pele näher

Brasilien dominierte nämlich nahezu das gesamte Spiel. Bereits in der 23. Minute wurden sie für ihre Bemühungen belohnt. Marquinhos schob nach einer Neymar-Ecke, welche von Richarlison per Kopf verlängert wurde, zur 1:0-Führung ein. In der zweiten Halbzeit traf PSG-Star Neymar dann selbst - in der 64. Minute versenkte er einen Foulelfmeter zum 2:0.