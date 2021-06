Anzeige

EM 2021, Nationalmannschaft: Schlechte Erinnerungen an Schiri del Cerro Grande Schiri-Ansetzung weckt Erinnerung

Carlos del Cerro Grande leitet das Auftaktspiel des DFB-Teams bei der EM 2021 gegen Frankreich. Ein BVB-Star hat keine guten Erinnerungen an den Spanier.

Die Schiedsrichteransetzung für das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) dürfte vor allem bei zwei DFB-Stars keine allzu guten Erinnerungen hervorgerufen haben.

In der abgelaufenen Saison leitete der 45-Jährige in der Champions League das Viertelfinal-Rückspiel des BVB gegen Manchester City (1:2). Und das nicht ganz fehlerfrei - sehr zum Ärger von Nationalspieler Emre Can.

Denn del Cerro Grande entschied nach einem Handspiel von Can im Strafraum auf Elfmeter für ManCity, dabei war der Ball dem 27-Jährigen zunächst an den Kopf und dann erst an den Arm geprallt. Den anschließenden Elfer verwandelte Riyad Mahrez zum zwischenzeitlichen 1:1, später erzielte Phil Foden auch noch den Siegtreffer und besiegelte damit das BVB-Aus in der Königsklasse.

"Ich weiß zu 100 Prozent, dass ich den Ball erst mit dem Kopf berührt habe und er dann an den Arm gesprungen ist", schimpfte Can damals bei Sky. "Ich glaube, in den Regeln steht, dass es dann kein Elfmeter ist. Wenn wir deswegen einen Elfmeter bekommen und verlieren, ist es klar bitter."

Neue Handspiel-Auslegung bei der EM

Bei der EM wird beim Thema Handspiel wieder die Absicht stärker gewichtet, gut möglich, dass eine solche Szene wie in der Champions League daher am Dienstag keine solch gravierenden Folgen hätte. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Für del Cerro Grande ist es die erste Teilnahme an einem großen internationalen Turnier. Seit 2011 ist der Referee in Spaniens La Liga im Einsatz, als gebürtiger Madrilene ist es ihm allerdings nicht erlaubt den Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona zu leiten.

