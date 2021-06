IndyCar: Romain Grosjean will eigenes Auto bei Rennen in Detroit löschen

Romain Grosjean fährt nun in der IndyCar-Serie © Imago

Romain Grosjeans Auto geht beim IndyCar-Rennen in Detroit in Flammen auf. Der ehemalige Formel-1-Pilot steigt aus und greift selbst zum Löscher.

Gut ein halbes Jahr nach seinem Horror-Crash beim Großen Preis der Formel 1 in Bahrain musste Roman Grosjean erneut erleben, wie sein Auto in Flammen aufging.

Doch bei der Vorfall in der IndyCar-Serie verlief glücklicherweise weit weniger dramatisch und gefährlich, als es noch im November 2020 der Fall war.

Beim Rennen am Sonntag in Detroit hatte Grosjean Probleme mit seinem Boliden, der zum Stehen kam. Noch während er im Cockpit saß, bemerkte er, dass seine vorderen Bremsen in Flammen standen. Ohne zu zögern stieg er aus, lief zu einem Feuerlöscher und versuchte, die Flammen selbst zu löschen.