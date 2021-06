EM 2021: Spanier Carlos del Cerro Grande pfeift Deutschland - Frankreich

Am Dienstag steigt Deutschland in die EM ein. Nun steht auch der Schiedsrichter für die Auftaktpartie gegen Frankreich fest. Es ist ein Spanier.

Der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande leitet das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gegen Weltmeister Frankreich am Dienstag (EM 2021: Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) in München. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag bekannt.