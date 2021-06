EM: David Alaba bei Österreich-Sieg Spieler des Spiels - erst in neuer Rolle

Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 drehte Österreichs Joker jubelnd ab und zeigte auf Vorlagengeber David Alaba, der mit Anlauf in die Jubeltraube sprang.

Der langjährige Bayern-Star, der zur kommenden Saison zu Real Madrid wechselt, war beim ersten EM-Sieg der ÖFB-Auswahl der entscheidende Faktor - und das, obwohl Alaba beim 3:1 (1:1)-Arbeitssieg gegen Nordmazedonien lange Zeit "seine ganze Stärke" genommen wurde, wie ARD -Experte Kevin-Prince Boateng schon in der Halbzeitpause analysierte. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Foda überrascht mit neuer Rolle für Alaba

Trainer Franco Foda hatte seinen 28 Jahre alten Kapitän überraschend als Abwehrchef einer Dreierkette auflaufen lassen - zum ersten Mal überhaupt in der Nationalmannschaft. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021 )

Zwar verteilte der Alaba in bester Beckenbauer-Manier die Bälle, doch vorne fehlten seine Ideen. Und in der Defensive offenbarten sich gravierende Abstimmungsprobleme, die bei der Fehlerkette zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Goran Pandev (28.) beispielhaft auftraten.

Alaba an Slapstick-Gegentor beteiligt

Auch Alaba war dabei nicht ganz schuldlos, nachdem ein missglückter Befreiungsschlag von Martin Hinteregger in den Lauf von Aleksandar Trajkovski sprang. Zwar blockte Alaba den Angreifer der Nordmazedonier, doch dem herauseilenden ÖFB-Keeper Daniel Bachmann rutschte der Ball beim Zusammenprall mit Trajkovski wieder aus den Händen - Pandev schob ins leere Tor und ließ Alaba kopfschüttelnd zurück.

"Es sind mehrere Sachen, die da schieflaufen. Daran sieht man, dass es hinten nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgenommen haben", sagte Boateng.

Dennoch versuchte Alaba auch in der Folge sein Team immer wieder nach vorne zu treiben. Mit 112 Ballaktionen war der siebenmalige Fußballer des Jahres in Österreich der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der ÖFB-Auswahl. Zudem wies er eine starke Passquote von 89 Prozent auf - 103 Zuspiele insgesamt. Doch erst als Foda in der Schlussphase seine Aufstellung korrigierte, konnte Alaba seine Qualitäten auch voll einbringen.