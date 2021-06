EM 2021: Kylian Mbappé spricht über Frankreich-Zoff mit Olivier Giroud

Mbappé: "Deshalb bin ich heute erst hier"

Der PSG-Star ging auch ins Detail und erklärte, was ihn an der Aussage von Giroud so sauer gemacht hätte: "Das Gefühl, über das er da gesprochen hat, habe ich auch 365 Mal im Spiel. Das Problem ist nur: Er hat nichts zu mir gesagt. Ich habe es nur über die Presse erfahren. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir das persönlich in der Kabine besprochen hätten."

Zoff mit Giroud: "Keine große Story draus machen"

Kurz vor dem Auftakt in die EM wollte Mbappé den Zoff mit Giroud jedoch nicht überbewerten. "Wir müssen keine große Story draus machen. Diese kleine Mikro-Episode wird unsere Konzentration auf das Wesentliche nicht stören", so der Angreifer. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Spätestens am Dienstag gegen die DFB-Elf (Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) sollte der Streit in der französischen Mannschaft sowieso vergessen sein, wenn der vermeintliche EM-Favorit mit einem Sieg in das Turnier starten will.