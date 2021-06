Dieter Reiter: Corona-Ausbruch in München durch EM-Feiern möglich

Dieter Reiter fürchtet einen Corona-Ausbruch in München © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hält einen erneuten Corona-Ausbruch in München durch Fan-Ansammlungen für durchaus denkbar.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hält einen erneuten Corona-Ausbruch in seiner Stadt durch Fan-Ansammlungen bei den Spielen der Fußball-EM außerhalb des Stadions für durchaus denkbar. ( Alles Wichtige zur Fußball-EM 2021 )

"Bei den Feiern", sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Montag-Ausgabe) vor dem EM-Auftaktmatch der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (21 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich, "können wir nicht für Abstände sorgen. Das können wir auch nicht entzerren."

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Münchner Behörden mit teils gewalttätig eskalierten Massenansammlungen im Englischen Garten nach Lockerungen der Corona-Schutzregeln soll eine kontinuierliche Auswertung der Erkenntnisse über das Verhalten der Anhänger rund um die Turnierspiele an der Isar erfolgen.

"Wir werden genau hinschauen und analysieren, was wir gegebenenfalls anders regeln und können", kündigte Reiter an und setzt außerdem auf Vernunft und Verantwortungsbewusstsein der Fans: "Man muss sich nicht unbedingt in den Armen liegen, sondern kann auch alleine die Arme hochreißen und jubeln."