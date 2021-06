WWE: The Rock vs. Roman Reigns bei WrestleMania 38?

Der Wrestling Observer berichtet, dass die Promotion "hofft", bei den Survivor Series im Herbst Megastar Dwayne "The Rock" Johnson für einen Auftritt zu gewinnen - der mutmaßlich dazu führen soll, ein Match gegen den amtierenden Universal Champion Roman Reigns bei WrestleMania 38 einzuleiten ( Wieso WWE-Fans The Rock einst wirklich hassten ).

The Rock und Roman Reigns familiär verbunden

Reigns wäre der logische nächste Gegner für The Rock: Er ist der Nachfolger des inzwischen ebenfalls zum Film abgewanderten Cena als Aushängeschild von WWE ( angeblich soll Reigns vs. Cena beim SummerSlam geplant sein, wohl um das weiter zu unterstreichen ).

WWE-Duell bei WrestleMania 2022 und/oder 2023?

Alles unter einem Match beim Jahreshöhepunkt WrestleMania wirkt für The Rock kaum noch denkbar. Im Jahr 2022 findet sie in der NFL-Arena von Dallas statt, im Jahr darauf in Los Angeles. Das wäre im Zweifel auch noch eine sehr passende Bühne für das große Duell mit Reigns – ob in Auflage Nummer 1 oder 2.