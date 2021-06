ALBA Berlin Deutscher Meister - Bayerns Lucic fliegt nach Eklat

ALBA Berlin siegt in einem dramatischen und hitzigen Spiel 4 und sichert sich den Titel in der easycredit BBL. Bayerns Lucic fliegt nach einem Frust-Foul.

ALBA Berlin hat in einer dramatischen und am Ende hitzigen Partie seine schwarze Serie gegen den FC Bayern im sechsten Anlauf beendet und zum zehnten Mal die deutsche Basketballmeisterschaft gewonnen.

Der Titelverteidiger feierte im vierten Finalspiel in München einen 86:79 (38:30)-Sieg und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich. Die bisherigen fünf Playoff-Duelle gegen die Bayern hatten die Berliner allesamt verloren.

Vladimir Lucic vom FC Bayern fliegt nach Frust-Foul

Frustriert über ein übersehenes Foul von ALBA packte der 31 Jahre alte Serbe einen heftigen Rempler gegen Simone Fontecchio aus und schrie danach den Unparteiischen an. Noch kurz zuvor war der zuvor schwache Lucic mit fünf Punkten hintereinander zum 77:78 an der Schwelle, zum Helden des Tages zu werden.

Eine entscheidende Rolle für ALBA spielte derweil Center Ben Lammers, der in der Schlussminute binnen zehn Sekunden zwei Wurfversuche der Bayern blockte.

ALBA Berlin nun alleinige Nummer 2 im ewigen Ranking

Durch den Erfolg ist ALBA nun alleiniger Zweiter in der Liste der erfolgreichsten Klubs, nur Bayer Leverkusen (14) hat mehr Meistertitel geholt. Und Berlin, im Vorjahr Double-Gewinner, machte zum zweiten Mal nacheinander den Triumph in München klar. In der vergangenen Saison hatte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses das wegen der Corona-Pandemie von der Bundesliga veranstaltete Finalturnier im Audi Dome gewonnen.