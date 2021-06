Olympia 2021: G7 für Austragung der Olympischen Spiele in diesem Sommer

Zum Abschluss ihres Gipfeltreffens haben sich die G7-Staaten für die Durchführung der Olympischen Sommerspiele in Tokio in diesem Jahr ausgesprochen.

Zum Abschluss ihres Gipfeltreffens haben sich die G7-Staaten für die Durchführung der Olympischen Sommerspiele in Tokio in diesem Sommer (23. Juli bis 8. August) ausgesprochen.

So heißt es in der Abschlusserklärung, die am Ende des dreitägigen Gipfels in Cornwall im Südwesten Englands veröffentlicht wurde.