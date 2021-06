DFB-Frauen unterstützen Männer mit Trikot-Geste

Svenja Huth und Co. unterstützen Männerteam © AFP/SID/LOIC VENANCE

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft unterstützt das Männer-Team wenige Stunden vor dem EM-Auftakt mit einer Trikot-Geste. Bei der Partie am Dienstag gegen Chile (15.00 Uhr/ZDF) wird die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den schwarzen EURO-Trikots der Männerauswahl spielen, die am selben Tag gegen Frankreich antreten wird (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).