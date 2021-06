Nach Eriksen-Drama: Schwedisches Team schwer betroffen

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft startet unter dem Eindruck des Zusammenbruchs von Christian Eriksen mit gemischten Gefühlen in die EM.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft startet unter dem Eindruck des Zusammenbruchs von Christian Eriksen mit gemischten Gefühlen in die EM.

"Ich freue mich auf das Turnier. Aber es fühlt sich zugleich nicht gut an. Es war eine schlimme Situation, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann", sagte Schwedens Sebastian Larsson am Sonntag auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Schweden bestreitet am Montag (21.00 Uhr) gegen Spanien sein Auftaktspiel. Wie Larsson berichtete, hörte das Team unmittelbar nach der Landung in Sevilla vom schlimmen Zwischenfall aus Kopenhagen, wo der Däne Eriksen am Samstagabend beim Spiel gegen Finnland (1:1) plötzlich zusammengebrochen war und reanimiert werden musste. Derzeit ist Eriksen "stabil".