England im ersten EM-Spiel gegen Kroatien ohne Sancho

Der Dortmunder Bundesligaprofi Jadon Sancho steht überraschend nicht im Kader für das erste EM-Spiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und MagentaSport) gegen Kroatien. Stattdessen vertraut Teammanager Gareth Southgate in der Offensive von Beginn an zunächst auf Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount und Harry Kane. Weshalb für Sancho auch kein Platz auf der Bank blieb, war zunächst unklar.