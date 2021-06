Anzeige

EM 2021 heute: Polen, Spanien - Schweden live im TV, Stream, Ticker Lewandowski greift in die EM ein

Alle Hoffnungen ruhen auf Robert Lewandowski © Imago

SID

Robert Lewandowski soll die polnischen Nationalmannschaft bei der EM anführen. Die von Corona gebeutelten Spanier treffen auf die ebenfalls nicht verschonten Schweden.

An Tag vier der Europameisterschaft 2021 gibt es den nächsten Fußball-Dreierpack!

Der EM-Montag in der Übersicht:

15 Uhr: Schottland - Tschechien im LIVETICKER

18 Uhr: Polen - Slowakei im LIVETICKER

21 Uhr: Spanien - Schweden im LIVETICKER

Schottland feiert EM-Comeback gegen Tschechien

Endlich sind die stolzen Schotten zurück auf der großen Bühne, gegen Tschechien soll beim EM-Comeback in Glasgow nach quälend langen 25 Jahren gleich ein Sieg her.

Die "Bravehearts" wollen eine leidgeprüfte Nation wieder mit Stolz erfüllen. Das erste große Turnier seit 23 Jahren, noch dazu mit Heimspielen in Glasgow, versetzt die fußballverrückten Schotten in fast vergessene Euphorie. ( Alle News & Infos zur EM 2021)

"Jetzt ist die Zeit", titelte die Zeitung The Sunday National vor dem langersehnten ersten EM-Spiel seit einem Vierteljahrhundert am Montag (15.00 Uhr) gegen Tschechien. Und das Team von Trainer Steve Clarke will liefern. "Wir sind stolz darauf, dass wir jetzt etwas populärer sind, aber es liegt an uns, dass das so bleibt", sagte Mittelfeldspieler John McGinn: "Wir sind hungrig darauf, Legenden zu werden."

Den Partycrasher geben möchte der EM-Dauerbrenner aus Tschechien, der seit dem Finaleinzug 1996 keine Endrunde verpasst hat. Die kurzfristige Verlegung des Basecamps von Edinburgh nach Prag aufgrund der strikten schottischen Quarantäneregeln aber führt zu deutlich mehr Reisestrapazen, am Samstag folgte ein weiterer Dämpfer.

Werder Bremens Jiri Pavlenka musste wegen Rückenbeschwerden abreisen, ersetzt wird der Torhüter im Kader von Tomas Koubek (FC Augsburg). "Die Schmerzen werden leider nicht besser und ich muss meinen persönlichen Ehrgeiz zurückstellen", schrieb Pavlenka bei Instagram.

So können Sie Schottland - Tschechien live im TV & Stream verfolgen

TV: -

Stream: MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Lewandowski solls für Polen richten

Polen plagen vor dem EM-Auftakt gegen die Slowakei Personalprobleme. Die Hoffnungen ruhen mehr denn je auf Robert Lewandowski.

Die Chance, nach seiner Wahnsinns-Saison auch als EM-Torschützenkönig eine Trophäe in Empfang zu nehmen, ist für Lewandowski eigentlich so groß wie nie. Der Stürmerstar von Bayern München befindet sich in der Form seines Lebens - und trägt die Hoffnungen der Polen vor dem Auftaktspiel gegen die Slowakei am Montag in St. Petersburg (18 Uhr) fast alleine auf seinen Schultern. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

"Er ist sehr wichtig", sagte Polens portugiesischer Nationaltrainer Paulo Sousa. Lewandowski habe die Qualität, das Niveau der Mannschaft anzuheben. Das Land vertraue ihm. "Er ist ein sehr sensibler Junge, er will immer groß auftreten. Er weiß, wie man den Unterschied macht und er wird ihn auch machen", sagte Sousa.

Nun hat Lewandowski im Rennen um die Torjägerkrone einen entscheidenden Nachteil. Anders als im Verein ist er nicht umgeben von Weltstars, viel stärker als beim FC Bayern muss er das Spiel an sich reißen, noch stärker dürften sich die Slowaken sowie die weiteren Gruppengegner Schweden und Spanien auf den 32-Jährigen konzentrieren. ( EM-Liveticker)

Zudem plagen die Polen Personalprobleme. Mehrere Leistungsträger wie Arkadiusz Milik (Olympique Marseille) oder Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek fehlen verletzungsbedingt. Gegen die Slowakei droht zudem der Ausfall von Abwehrchef Jan Bednarek (FC Southampton). Im Kampf um die Torjäger-Krone starten andere Star-Angreifer wie Harry Kane (England), Romelu Lukaku (Belgien), Kylian Mbappé oder Karim Benzema (beide Frankreich) mit günstigeren Voraussetzungen.

So können Sie Polen - Slowakei live im TV & Stream verfolgen

TV: ARD

Stream: ARD/MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Spanien und Schweden wollen Corona hinter sich lassen

Das Duell der Corona-Geschädigten: Nach einer turbulenten Woche wollen Spanien und Schweden zum EM-Start endlich sportliche Schlagzeilen schreiben.

Nachdem sowohl Spanien als auch Schweden vor dem Duell zum EM-Start in Sevilla je zwei Coronafälle vermeldet hatten, blieben die Teams (bislang) von weiteren COVID-19-Ausbrüchen verschont. Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique begrüßte in Diego Llorente gar einen betroffenen Spieler schon wieder zurück im Kreise seiner Mannschaft. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

"Wenn am Montag das Spiel angepfiffen wird, müssen wir all dieses Theater hinter uns lassen", forderte Defensivspieler Llorente, dessen PCR-Ergebnis von vor wenigen Tagen wohl falsch-positiv war. Nach vier negativen Tests durfte er am Freitag wieder in die Blase der "La Furia Roja". Die Vorbereitung auf das Schweden-Spiel am Montagabend (21.00 Uhr) wurde jedoch erheblich gestört.

Enrique hatte nach den Fällen von Llorente sowie Kapitän Sergio Busquets zur Sicherheit gar einen B-Kader in das Teamquartier in Las Rozas bei Madrid berufenen, am Samstag rückte das 17-köpfige "Schattenaufgebot" aber wieder ab. Das Team des dreimaligen Europameisters trainierte wie auch die ebenfalls betroffenen Schweden weitgehend individuell. Am Freitag erhielt die "Seleccion" sogar kurzfristig noch die Schutz-Impfung gegen das Coronavirus. ( Alle Teams der EM 2021)

Bei den Schweden schrillten die Alarmglocken ähnlich laut wie in Spanien. Nach den Infektionen von Juve-Profi Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg beorderte Nationaltrainer Janne Andersson sicherheitshalber sechs Profis als "Backup" zum Team, dessen Vorfreude durch den tragischen Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen am Samstag getrübt wurde. "Ich freue mich auf das Turnier. Aber es fühlt sich zugleich nicht gut an", sagte Schwedens Sebastian Larsson vor dem Spiel.

Beide Nationen hoffen vor dem Topspiel der Gruppe E, dass nicht noch andere Infektionen unentdeckt blieben - und es am Montagabend in Sevilla tatsächlich um den Sport geht. Vor allem Mitfavorit Spanier ist dann gefordert, vor rund 15.000 Fans im Estadio Olimpico de La Cartuja einen gelungenen Start hinzulegen.

So können Sie Spanien - Schweden live im TV & Stream verfolgen