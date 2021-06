Mehrkampfmeister Seitz und Dauser führen Olympiariegen an

Die deutschen Mehrkampf-Meister Elisabeth Seitz und Lukas Dauser sollen die beiden deutschen Riegen bei den olympischen Spielen in Tokio anführen.

Die deutschen Mehrkampf-Meister Elisabeth Seitz aus Stuttgart und Lukas Dauser (Unterhaching) sollen die beiden deutschen Riegen bei den olympischen Kunstturn-Wettbewerben in Tokio anführen. Dies beschloss der Lenkungsstab des Deutschen Turner-Bundes (DTB) 24 Stunden nach dem zweiten Qualifikations-Wettkampf am Sonntag in München.