Bis zu 1000 Fans beim Länderspiel der DFB-Frauen in Offenbach

Die deutschen Fußballerinnen dürfen sich beim Länderspiel am Dienstag (15.00 Uhr) in Offenbach gegen Chile auf bis zu 1000 Zuschauer*innen freuen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Sonntag mit, dass "aufgrund der anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen in Offenbach" Fans im Stadion am Bieberer Berg zugelassen sind.