Kanu-Slalom: Herzog fährt aufs Weltcup-Podest

Frankfurt am Main (SID) - Canadier-Weltmeisterin Andrea Herzog hat ihre Ambitionen im Hinblick auf die Olympischen Spiele beim Weltcup der Slalom-Kanuten in Prag unterstrichen. Rund sechs Wochen vor dem Start der Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) fuhr die Leipzigerin auf den zweiten Platz. Der Sieg ging an die Australierin Jessica Fox.