Am Montag in Glasgow: Schiri Siebert feiert EM-Premiere

Ob Daniel Siebert am Montagabend in Glasgow Lust auf einen Radler bekommt, hängt wohl in erster Linie von seiner Leistung ab.

Ob Daniel Siebert am Montagabend in Glasgow Lust auf einen Radler bekommt, hängt wohl in erster Linie von seiner Leistung ab. Schon am vierten Tag der Fußball-EM feiert der Schiedsrichter aus Berlin, der seine überraschende Nominierung im April mit "einem Glas Alsterwasser" begossen hatte, seine Endrunden-Premiere.