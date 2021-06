Cancelo positiv getestet: Coronafall bei Portugal

Cancelo galt als Stammspieler für die EURO. Das erste Spiel bestreitet der EM-Titelverteidiger am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Budapest gegen Ungarn. Am 19. Juni (18.00) ist das Team um Superstar Cristiano Ronaldo in München Gegner der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).