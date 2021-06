Dänemark gibt Update zu Christian Eriksen - weiter stabil im Krankenhaus

Der dänische Fußball-Verband hat am Tag nach dem Drama um Christian Eriksen ein Update zu dessen Zustand abgegeben - es macht Hoffnung.

Der dänische Fußballverband hat am Sonntag ein kurzes Update zum Gesundheitszustand von Christian Eriksen abgegeben.

In einem Statement des DBU auf Twitter hieß es: "Wir haben am Morgen mit Christian Eriksen gesprochen, der Grüße an das Team sendete. Sein Zustand ist stabil und er bleibt für weitere Untersuchungen im Krankenhaus."