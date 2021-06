FC Bayern Basketball: Paul Zipser nach Gehirnblutung notoperiert

Wie die Deutschen Presse-Agentur berichtet, wurde der Eingriff am vergangenen Mittwoch durchgeführt. Die komplizierte OP bei einem Spezialisten ist dem Vernehmen nach erfolgreich verlaufen.

"Paul geht es den ganzen Umständen entsprechend gut, mehr möchten wir hierzu nicht äußern", wird der Münchner Medienchef Andreas Burkert zitiert: "Wir bitten zudem die Öffentlichkeit um Verständnis, in der nächsten Zeit die Privatsphären von Paul und seiner Familie zu respektieren."

Zipser klagt vor Finalserie über Schwindel

Nach der Notoperation am Mittwoch war ein Einsatz von Zipser in der Finalserie gegen ALBA Berlin natürlich ausgeschlossen. Die Bayern schrieben in einer Mitteilung vor dem Spiel, dass Zipser "aufgrund neurologischer Probleme bis auf Weiteres" ausfalle.