ZDF: Bis zu 8,4 Millionen bei EM-Spielen

Dänemark gegen Finnland beschert ZDF gute Quote © POOL/POOL/SID/HANNAH MCKAY

Das ZDF verzeichnete am Samstagabend bei den Live-Spielen der Fußball-Europameisterschaft, die vom Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen in Kopenhagen überschattet wurden, eine Quote von bis zu 8,4 Millionen Zuschauern mit einem Marktanteil von 30,5 Prozent. Das Zweite übertrug auch das nach dem Kollaps von Eriksen zunächst unterbrochene und später fortgesetzte Spiel zwischen Dänemark und Finnland (0:1).