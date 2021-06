Christian Eriksen: Thomas Delaney erlebt Déjà-vu nach Nouri-Zusammenbruch

Schon zum zweiten Mal in seiner Karriere muss Thomas Delaney auf dem Spielfeld miterleben, wie ein Spieler in bangen Momenten reanimiert wird.

Delaney ruft Team zusammen

Auch unter den Eindrücken des schrecklichen Vorfalls von 2017 rief Delaney wie mehrere seiner Mitspieler am Samstag sofort um Hilfe von den Ärzten. Anschließend versammelte der BVB-Star sein Team um den am Boden liegenden Eriksen, um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen.

Auch das dürfte ihn an den tragischen Vorfall von vor vier Jahren erinnert haben, damals wurden um Nouri herum Planen als Sichtschutz aufgestellt. Es waren damals wie heute Bilder, die man nicht vergisst.

Der Schock war Delaney ins Gesicht geschrieben. Viele Spieler hatten Tränen in den Augen, flehentliche Blicke gingen gen Himmel. Im Stadion machte sich Angst breit. Wie es in Delaney ausgesehen haben mag, will man sich kaum ausmalen.