NBA-Playoffs: Los Angeles Clippers besiegen Utah Jazz dank George und Leonard

Die Los Angeles Clippers gewinnen Spiel 3 der Playoff-Serie gegen Utah. Zu verdanken haben sie dies ihren zwei Stars. Die Jazz-Fans halten kurz den Atem an.

Die Clippers haben sich zumindest in Spiel 3 der Zweitrundenserie gegen die Utah Jazz deutlich mit 132:106 durchgesetzt und damit auf 1:2 in der Best-of-seven-Serie verkürzt. (Alles zur NBA)

Bereits in der ersten Runde gegen die Dallas Mavericks waren die Clippers mit 0:2 zurückgelegen, ehe sie sich nach sieben Spielen durchsetzen konnten. In der aktuellen Serie hätte allerdings Utah in Spiel 7 Heimrecht.