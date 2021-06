Startelf gegen Frankreich: Broich glaubt an Havertz

Der wohl letzte freie Platz in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Start gegen Weltmeister Frankreich geht an Kai Havertz.

Der wohl letzte freie Platz in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Start gegen Weltmeister Frankreich geht an Kai Havertz. Das erwartet zumindest Sportschau-Experte Thomas Broich. "Sane kriegt's in der Nationalmannschaft noch nicht so hin, auch bei Werner ist noch Luft nach oben", sagte er vor dem Auftakt am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München.