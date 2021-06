Finnen nach historischem Erfolg mit gemischten Gefühlen: "Fußball ist so unbedeutend"

Der finnische Kapitän Tim Sparv hat trotz des historischen Erfolgs gegen Dänemark beim EM-Debüt nur sehr gedämpfte Freude empfunden. "Was für eine Achterbahn der Gefühle dieser Tag war", twitterte der 34-Jährige: "Unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit. Fußball ist so unbedeutend, wenn so etwas passiert. Das Leben ist kostbar. Passt auf euch auf."