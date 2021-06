AEW: Young Bucks überraschen bei Impact und helfen Kenny Omega

Die Young Bucks legten bei Impact Against All Odds Moose aufs Kreuz © Impact Wrestling

Die Young Bucks überraschen bei Impact Against All Odds und verhelfen Kenny Omega zur Titelverteidigung. Danach wird die Invasions-Story weitergesponnen.

Die ligenübergreifende Fehde zwischen den WWE-Rivalen AEW und Impact Wrestling hat die nächste Stufe erreicht: Bei der Impact-Veranstaltung Against All Odds gab es einen Überraschungsauftritt der Young Bucks - die ihrem Kumpel Kenny Omega zur unfairen Verteidigung des Impact-Titels verhalfen.

Young Bucks kosten Moose Titelchance gegen Kenny Omega

Omega, derzeit in der Rolle als "Belt Collector" World Champion bei AEW, Impact und der mexikanischen Liga AAA, verteidigte bei Against All Odds seinen Impact-Titel gegen den früheren NFL-Footballer Moose (Quinn Ojinnaka).

Das Match fand im Daily's Place in Jacksonville statt, der Heimatbasis von AEW - die Story-Erklärung dafür: Die Konstellation sollte einen Eingriff der mit Omega verbündeten Karl Anderson und Luke Gallows verhindern, die bei Against All Odds ein Match in der Impact-Zone in Nashville bestritten.