Nach Eriksen-Drama: Ministerpräsidentin Frederiksen dankt für Anteilnahme

Nach dem Drama um Dänemarks Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen bei der EM hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nicht nur den Notfallhelfern im Stadion von Kopenhagen gedankt. Auch Eriksens Teamkollegen "und den finnischen Spielern, die Menschlichkeit und Format gezeigt haben", sprach Frederiksen via Facebook ihren Dank aus.

Dies sei "die beste Nachricht, die je in einem Fußballstadion verkündet wurde", schrieb Frederiksen: "Ein nationaler Schock hat sich in nationale Erleichterung verwandelt." Selten sei es "so unwichtig" gewesen, "ob ein Spiel gewonnen oder verloren wird".