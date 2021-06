Kiel hält Flensburg unter Druck

Titelverteidiger THW Kiel gibt sich im Meisterschafts-Rennen der Handball Bundesliga (HBL) noch nicht geschlagen und hält den Druck auf Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt aufrecht. Der Rekordchampion rehabilitierte sich nach den Rückschlägen der vergangenen Tage durch ein ungefährdetes 35:30 (17:13) beim TSV GWD Minden und rückte wieder bis auf einen Punkt an den führenden Nordrivalen heran.

Kiel, das nach dem Champions-League-Aus vor rund einer Woche auch das Pokal-Finale verpasst und wenige Tage darauf nach 13 Siegen in Serie durch ein 33:34 beim SC Magdeburg zudem die Bundesliga-Spitze verloren hatte, lieferte in Minden die erwartete Trotzreaktion. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha lag praktisch durchgehend in Führung und ließ den Pflichtsieg zu keiner Zeit anbrennen.