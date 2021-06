BBL Finale, Spiel 4: Bayern München gegen ALBA Berlin im TV und Stream

In der Finalrunde der easycredit BBL hat ALBA Berlin in Spiel vier die Möglichkeit, den Titel zu holen. Bayern München wird alles versuchen, ein Spiel fünf zu erzwingen.

In Spiel vier der Finalserie in der easycredit BBL kann der Titelverteidiger ALBA Berlin beim deutschen Pokalsieger FC Bayern Basketball den ersten Matchball verwerten. ( BBL Finale, Spiel vier: FC Bayern Basketball - ALBA Berlin, ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream )

Mit dem 81:69-Sieg in Spiel drei haben die Berliner bewiesen, dass sie in München gewinnen können. Bereits in der Hauptrunde haben sie den Bayern mit 100:62 eine empfindliche Klatsche in der eigenen Halle verpasst.