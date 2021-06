Schleu verpasst WM-Medaille im Modernen Fünfkampf

Nach Team-Gold hat das deutsche Frauen-Trio um Annika Schleu bei der WM in Kairo eine weitere Medaille in der Einzel-Konkurrenz verpasst.

Nach Team-Gold hat das deutsche Frauen-Trio um die ehemalige Vizeweltmeisterin Annika Schleu bei der WM der Modernen Fünfkämpfer in Kairo eine weitere Medaille in der Einzel-Konkurrenz verpasst. Die 31 Jahre alte Schleu, 2018 mit Silber dekoriert, musste sich am Samstag trotz einer Aufholjagd im Laser-Run mit 1330 Punkten und Platz vier geschlagen geben.