Eriksen-Drama: Romelu Lukaku widmet Belgien-Tor kollabiertem Dänemark-Star

Was folgte, war eine bemerkenswerte Geste: Sein Tor widmete der Stürmer anschließend Christian Eriksen.

Lukaku mit Botschaft für Eriksen

"Chris, bleib stark, ich liebe dich!", rief Lukaku hörbar in eine TV-Kamera am Spielfeldrand.

Was es mit der ungewöhnlichen Szene auf sich hatte? Eriksen war am frühen Abend in der Partie zwischen Dänemark und Finnland (0:1) zusammengebrochen und blieb offensichtlich zunächst bewusstlos auf dem Rasen liegen.