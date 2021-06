Christian Eriksen: Drama bei Dänemark vs. Finnland - Reaktionen der Sport.Stars

Der Schock wirkte noch lange, lange nach: Ein Drama um Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen hat die EM und die Fußball-Welt am Samstag zutiefst erschüttert. ( NEWS: Alles zur EM )

Der 29-Jährige kollabierte im Spiel gegen Finnland auf dem Platz, Notärzte kämpften in Kopenhagen mit Herzdruckmassagen um sein Leben - mit Erfolg. ( BERICHT: Positive Zeichen bei Eriksen )

Spieler und Zuschauer hatten sich im Parken-Stadion entsetzt die Hände vors Gesicht gehalten, der Schrecken breitete sich wie eine Welle über ganz Europa aus - auch in den sozialen Netzwerken, wie die Posts zahlreicher Fußballer und Sportgrößen zeigte.

Reaktionen zum Drama um Christian Eriksen

Die deutsche Nationalmannschaft twitterte am Abend: "Lieber Christian Eriksen, wir sind in Gedanken bei Dir und wünschen Dir gute Besserung!"

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin: "In Momenten wie diesen ist alles andere unwichtig. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Genesung und bete, dass seine Familie Kraft und Glauben hat. In diesen Zeiten ist der Zusammenhalt der Fußballfamilie so stark und er und seine Familie tragen die guten Wünsche und Gebete von allen mit sich. Ich habe gehört, dass die Fans beider Mannschaften seinen Namen gesungen haben. Fußball ist schön und Christian spielt ihn wunderbar."