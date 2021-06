GFL: Dresden Monarchs feiert erfolgreich Revanche gegen Cologne Crocodiles

Am ersten Spieltag hatten die Cologne Crocodiles (grün) das bessere Ende für sich © Imago

In der German Football League GFL feiern die Dresden Monarchs am zweiten Spieltag den ersten Sieg. Gegen die Cologne Crocodiles glückt die Revanche nach der Auftaktpleite.

Die Hausherren machten im zweiten Aufeinandertreffen binnen einer Woche von Beginn an klar, dass es an diesem Tag nur einen Sieger geben kann. Mit 14:0 hatten die Sachsen die Weichen nach dem ersten Viertel bereits auf Sieg gestellt.

Im zweiten Viertel dominierten dann beide Defensiv-Reihen und gestatteten lediglich Fieldgoals. Aber auch dieser Durchgang ging mit 6:3 an die Monarchs.

In der zweiten Hälfte wurde es dann ein Offensivspektakel, bei dem die Dresdner wiederum mit drei Touchdowns glänzten. Aber die Crocodiles waren jetzt auch im Spiel angekommen und konnten ebenfalls 13 Punkte aufs Scoreboard bringen. Aber auch das Schlussviertel, das mit 18:13 an die Gäste ging, änderte nichts mehr an dem verdienten Sieg der Monarchs.