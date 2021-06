Skispringen: Daniel André Tande ohne Erinnerung an Horror-Sturz

Daniel-André Tande spricht über seinen Horror-Sturz in Planica. Der Norweger verrät, wie dramatisch die Situation war. Angst vor einer Rückkehr hat er nicht.

Sein Horror-Sturz in Planica schockte die Wintersport-Welt, nun naht das Comeback von Skispringer Daniel-André Tande - in dessen Vorfeld er sich nun ausführlicher als bislang zu seinem Unfall und dessen Folgen geäußert hat.

"Ich freue mich sehr darauf, auf die Schanze zurückzukehren und wieder zu springen", sagte der 27-Jährige in einem vom norwegischen Verband veröffentlichten Interview.

Tande hat keine Erinnerung an Horror-Sturz

Nachdem Cheftrainer Alexander Stöckl seinen Schützling Tande bereits wieder in den norwegischen Teamkader für die Olympia-Saison berufen hat, will der Springer im Juni wieder in Form kommen.