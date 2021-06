"Das ist die Krönung": Pandev will mit EM-Neuling Nordmazedonien überraschen

Der EM Doppelpass mit Toni Schumacher und Oli Pocher am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

"Alle Nordmazedonier können es kaum erwarten. Wir werden alles geben und das Herz auf dem Platz lassen", versicherte der 37 Jahre alte Stürmer vor dem Auftaktspiel der Gruppe C am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Bukarest gegen Österreich. (NEWS: Alles zur EM)