EM-Tipps heute am 14.06.2021: Schottland - Tschechien / Polen - Slowakei / Spanien - Schweden

EM-Tipps heute am 14. Juni 2021: Prognosen und Wetten

EM Wett-Tipps: Spanien - Schweden

Spanien mit Corona-Sorgen

Vor allem belastet aber das Corona-Virus die Spanier. Sergio Busquets verpasst wegen einer Corona-Infektion das Spiel. Diego Llorente wurde zunächst positiv getestet, der zweite Test war jedoch negativ. Das gesamte Team wurde am Freitag geimpft. ( EM 2021: Spanien - Schweden, Montag ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Das hört sich alles nicht danach an, als wäre der Fokus komplett auf dem Trainingsplatz beziehungsweise auf das Spiel gegen Schweden gerichtet gewesen.

Das einzige Vorbereitungsspiel endete 0:0 gegen Portugal. Davor mühten sich die Spanien in mittelmäßigen Spielen gegen Kosovo (3:1), Georgien (2:1) und Griechenland (1:1) durch die WM-Qualifikation.

Was kann Schweden entgegen setzen?

Zumindest nicht Super-Zlatan Ibrahimovic. Der 39-jährige erlebte beim AC Mailand seinen zweiten Frühling und wurde zurück ins Nationalteam geholt. Allerdings verletzte sich Zlatan vor der EM und kann so Schweden nicht helfen.

Schweden hat auch ohne Ibrakadabra einiges zu bieten. Victor Lindelöf Abwehr-Chef bei Manchester United. Flügelstürmer Dejan Kuliszewski ist Stammspieler bei Juventus Turin. Die Sturm-Hoffnungen ruhen auf dem Ex-Hamburger Marcus Berg, der neben 23 Länderspieltoren in 85 Spielen auch noch Champions-League-Erfahrung mit Krasnodar sammeln konnte.

In einem Tippspiel macht es trotzdem mehr Sinn, auf den Favoriten zu tippen, da Spanien unbestritten die größere Qualität und Heimvorteil hat.

Wett-Tipps heute: Spanien - Schweden

Wenn du Spanien auch nicht traust und Schweden stark genug für eine Überraschung hältst, bekommst du auf die Wette Schweden Asian Handicap -1 eine gute Quote von 2.1. Damit gewinnst du, wenn Schweden gewinnt oder Unentschieden spielt und bekommst selbst bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied den Einsatz zurück.

Fallen mehr oder weniger als 2.5 Tore?

Im Spiel Spanien - Schweden geben die Wettanbieter die bisher höchste Wettquote bei einem EM-Spiel darauf, dass "weniger als 2.5 Tore” fallen. Im Schnitt bekommt man dafür eine Quote von 1.80.

Wenn du der Meinung bist, dass mehr als 2.5 Tore fallen, dann bekommst du im Schnitt eine Quote von 2.10 je nach Wettanbieter.

Wo kann ich das Spiel Spanien - Schweden Live im TV sehen?

Das Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020 zwischen Spanien und Schweden wird am Montag, 14. Juni 2021 ab 21 Uhr Live im ZDF zu sehen sein. Außerdem ist das Spiel im kostenpflichtigen Livestream von MagentaTV zu sehen. Du kannst das Spiel auch kostenlos im Sport1-Live-Ticker zu Spanien - Schweden verfolgen!

EM-Wett-Tipps: Polen - Slowakei

Robert Lewandowski steht im Mittelpunkt dieses Spiels zwischen Polen und der Slowakei und wird für viele nicht polenstämmige oder slowakeistämmige in Deutschland der einzige Grund sein, warum man sich dieses Spiel anschauen könnte. ( EM 2021: Polen - Slowakei, Montag ab 18.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Polen: Wie stark sind die Spieler neben Lewandowski?

Lewandowski erzielte nicht nur mit 41 Bundesliga-Toren einen Rekord für die Ewigkeit, sondern ist auch Polens Rekordtorschütze mit 66 Toren in 118 Länderspielen.

Den polnischen Kasten hält Lukasz Fabianski sauber, der mit West Ham überraschenderweise Sechster in der Premier League wurde.

Die beiden EM-Generalproben der Polen gingen beide Unentschieden aus. Mit 2:2 gegen Island und 1:1 gegen EM-Teilnehmer Russland zeigte man Potenzial. Ebenso wie bei der knappen 1:2-Niederlage in England im März ohne Lewandowski.

Slowakei: Duda und andere No-Names

Im Sturm hat die Slowakei mit Ivan Schranz wahrscheinlich nicht unbedingt die Qualität von Polen. Schranz erzielte für Jablonec in Tschechien immerhin 13 Saisontore. Aber gegen den Welttorjäger und Weltfußballer Lewandowski würde jeder andere Stürmer schlecht aussehen.

In den letzten 5 Spielen vor der EM 2021 konnte kein Team die Slowaken besiegen. Die volle Wahrheit ist aber auch, dass von diesen 5 Spielen nur eines gewonnen wurde. Immerhin 2:1 gegen EM-Teilnehmer Russland. Gegen Österreich (0:0), Bulgarien (1:1), Malta (2:2) und Zypern (0:0) hat sich die Slowakei hingegen nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Wett-Tipps heute: Polen - Slowakei

Eine Wette auf den Polen-Sieg gibt bei den Buchmachern eine Quote um den Dreh von 1.80. Das ist fair, aber nicht unriskant, da Polen die ganz klaren Siege vermissen hat lassen und die vorhandene Qualität (Lewandowski) nicht immer gezeigt hat.

Eine Außenseiter-Wette auf die Slowakei wäre pure Spekulation, so dass wir darauf gar nicht eingehen. Dafür sind die Quoten auf Unentschieden (3.30) und Slowakei-Sieg (5.50) nicht attraktiv genug.

Fallen mehr als 2.5 Tore?

Trifft Lewandowski öfter als in 54% aller Spiele? Eine kuriose und vielleicht die lustigste Wette, die wir bei dieser EM finden werden! Allerdings sollte man natürlich bedenken, dass er im Nationaltrikot "nur" eine Trefferquote von 56% hat.

Wie bei jeder Wette sollte man nur so viel setzen, wie man ohne sich zu ärgern verlieren könnte. Denn selbst die sicherste Wette kann (und wird) eines Tages verloren werden.

Wer es ganz spannend machen will, kann sogar darauf setzen, dass Lewandowski der erste Torschütze sein wird. Dafür gibt es sogar eine Quote von durchschnittlich 3.5!

Wo kann ich das EM-Spiel Polen - Slowakei Live im TV sehen?

Das Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020 zwischen Polen und der Slowakei wird am Montag, 14. Juni 2021 ab 18 Uhr Live in der ARD zu sehen sein. Außerdem ist das Spiel im kostenpflichtigen Livestream von MagentaTV zu sehen. Du kannst das Spiel auch kostenlos im Sport1-Live-Ticker zu Polen - Slowakei verfolgen!

EM Wett-Tipps: Schottland - Tschechien

In der Gruppe D treffen im ersten Spiel die beiden krassen Außenseiter neben England und Kroatien aufeinander. Tschechien und Schottland haben sich auch in der Qualifikation duelliert. Beide Male hatten die Schotten die Nase vorn.

Schottland mit Achtungserfolgen und Heimvorteil

Im vergangenen Jahr trafen die beiden Teams zweimal in der Nations League aufeinander, wobei Schottland beide Male als Sieger hervorging: 2:1 in Prag und 1:0 in Glasgow.