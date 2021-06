EM 2021: Belgien - Russland 3:0, Lukaku und BVB-Star Meunier treffen

Mitfavorit Belgien startet erfolgreich in die EM 2021. Torschütze Romelu Lukaku ist aber in Gedanken bei seinem Inter-Teamkollegen Christian Eriksen.

BVB-Star Meunier schreibt EM-Geschichte - Lukaku denkt an Eriksen

Der überragende Romelu Lukaku (10./88.) und der eingewechselte Dortmunder Thomas Meunier (34.) sorgten mit ihren Toren vor 26.264 Zuschauern für einen letztlich ungefährdeten Sieg des Weltranglistenersten, der die Tabellenführung in der Gruppe B übernahm. Meunier schrieb sogar EM-Geschichte - als erster Joker-Torschütze in einer ersten Halbzeit.

Ihre vielleicht letzte Chance auf einen Titel geht Belgiens talentierteste Generation sehr offensiv an. "Wir haben alles, um zu gewinnen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben", hatte Torhüter Thibaut Courtois vor dem EM-Auftakt gesagt.

In Russland, wo sie vor drei Jahren nur knapp das WM-Finale verpasst hatten, mussten die Roten Teufel noch auf ihren Superstar Kevin De Bruyne verzichten. Der Offensivspieler, der sich im Champions-League-Finale mit Manchester City im Zweikampf mit Nationalspieler Antonio Rüdiger (FC Chelsea) einen Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch zugezogen hatte, blieb ebenso im Teamcamp in Belgien wie der Dortmunder Axel Witsel. Beide bereiten sich individuell auf einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel vor.

Lukaku bringt Belgien früh auf Kurs

Die Belgier - mit den Bundesligaprofis Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) und Dedryck Boyata (Hertha BSC) in der Startelf - jubelten schon früh. Nach einem kapitalen Fehler von Andrej Semjonow, dem der Ball durch die Beine sprang, stand Lukaku völlig frei vor dem Tor. Dieses Geschenk nahm der 28-Jährige, dessen Abseitsstellung aufgehoben wurde, dankend an und erzielte sein 61. Länderspieltor. In der Schlussphase legte er Nummer 62 nach.