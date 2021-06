EM 2021: Dänemark - Finnland 0:1, Pohjanpalo trifft bei EM-Premiere

EM-Debütant Finnland ist mit einem überraschenden Sieg ins Turnier gestartet - doch das Ergebnis war am Samstagabend in Kopenhagen nebensächlich.

Dänemark-Coach: "All unsere Gedanken sind bei Christian"

"Es war ein sehr harter Abend, an dem wir alle daran erinnert wurden, was das Wichtigste im Leben ist. Es geht um bedeutsame Beziehungen. Das sind Menschen, die uns nahe stehen. Es sind Familie und Freunde. Ich könnte nicht stolzer auf diese Mannschaft sein, die füreinander da ist", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand anschließend. "All unsere Gedanken sind bei Christian und seiner Familie."

Eriksen-Zusammenbruch überschattet Partie

"In Momenten wie diesen ist alles andere unwichtig", teilte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin während der Spielunterbrechung mit. "Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Genesung und bete, dass seine Familie Kraft und Glauben hat. In diesen Zeiten ist der Zusammenhalt der Fußballfamilie so stark und er und seine Familie tragen die guten Wünsche und Gebete von allen mit sich." Die UEFA erklärte nach der Partie Eriksen zum "Star of the Match". (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)