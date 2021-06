BBL Finale: ALBA Berlin gewinnt in München und geht in der Serie mit 2:1 in Führung

Jayson Granger und ALBA Berlin haben in München allen Grund zum Jubeln © Imago

In der Finalserie der easycredit BBL holt sich ALBA Berlin den ersten Matchball. Nach dem Sieg in München brauchen die Berliner nur noch einen Sieg zur Titelverteidigung.

ALBA Berlin hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft in der easycredit Basketball Bundesliga (BBL) den zweiten Sieg eingefahren und die Führung in der Best-of-five-Serie zurückerobert. ( Alle Spiele und Ergebnisse )

Im dritten Spiel gewann das Team von Trainer Aito Garcia Reneses am Samstagnachmittag mit 81:69 (37:37) bei Pokalsieger Bayern München und hat bei einer 2:1-Führung nun zwei Matchbälle. Damit können die Berliner bereits im vierten Duell am Sonntag (BBL Finale, Spiel 4: FC Bayern Basketball - ALBA Berlin, ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) erneut in München die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen.