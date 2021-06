Gegen Tschechien: Schotten heiß auf "extrem wichtiges" EM-Comeback

Schottlands Fußball-Nationalteam fiebert dem ersten EM-Spiel seit 25 Jahren entgegen. "Es ist extrem wichtig. Wir haben uns so lange nicht qualifiziert, also wollen wir unser Bestes versuchen. Daher ist dieses erste Spiel so wichtig, ich wünschte, es wäre schon morgen", sagte Assistenztrainer John Carver auf der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Auftakt der Schotten am Montag (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Tschechien.