Porsche Carrera Cup: Leon Köhler mit erstem Saisonsieg vor Larry ten Voorde

Im diesjährigen Porsche Carrera Cup bleibt es spannend in der Gesamtwertung. Nachdem sich in Oschersleben Laurin Heinrich die Krone aufsetzen konnte, ist es im ersten Rennen in der Steiermark an Leon Köhler, ganz nach oben aufs Podest zu fahren.