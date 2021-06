"Wir können Geschichte schreiben": Foda fiebert EM-Auftakt entgegen

Am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) trifft Fodas Mannschaft in Bukarest auf EM-Neuling Nordmazedonien. "Unser Ziel ist es, das Spiel unbedingt zu gewinnen", sagte Foda. In der Gruppe C mit den Niederlanden und der Ukraine will der deutsche Trainer "alles unternehmen, um das Achtelfinale zu erreichen". Die ÖFB-Elf landete am Samstagmittag in Bukarest, während Nordmazedonien schon seit mehreren Tagen in der Hauptstadt Rumäniens weilt.