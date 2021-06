Hertha BSC startet Vorbereitung am 28. Juni

Der Sommer-Fahrplan des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steht fest. Am 28. Juni starten die Berliner mit den obligatorischen zweitägigen Leistungstests in die Vorbereitung auf die Saison. Am 1. Juli reist das Team von Trainer Pal Dardai in ihr erstes Trainingslager nach Neuruppin, Ende Juli folgt eine weitere Woche im österreichischen Leogang.