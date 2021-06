Volleyballerinnen patzen gegen Thailand

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der vierten Woche in der Nations League böse gepatzt.

Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der vierten Woche in der Nations League böse gepatzt und gegen das zuvor sieglose Tabellenschlusslicht Thailand verloren. In ihrem zehnten Spiel unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski in Rimini mit 1:3 (26:24, 21:25, 21:25, 16:25) und kassierte die siebte Niederlage.