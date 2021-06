ADAC GT Masters: Ammermüller/Jaminet feiern zweiten Saisonsieg

Titelverteidiger Michael Ammermüller (Rotthalmünster) und sein französischer Teamkollege Mathieu Jaminet haben das dritte Saisonrennen des ADAC GT Masters gewonnen und ihre Führung in der Gesamtwertung ausgebaut.

Das Porsche-Duo setzte sich am Samstag auf dem Red Bull Ring in Spielberg vor Mirko Bortolotti/Albert Costa Balboa (Italien/Spanien) im Lamborghini und Jeffrey Schmidt/Marvin Kirchhöfer (Schweiz/Markkleeberg) in der Corvette durch.