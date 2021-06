FC Bayern: Robert Lewandowski denkt angeblich über Wechsel nach

Robert Lewandowski fühlt sich in München erklärtermaßen wohl - denkt aber offenbar trotzdem über einen Tapetenwechsel nach.

Mit dem FC Bayern hat der polnische Superstar alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Das große Ziel Champions-League-Sieg, es ist erreicht. Der lange in Stein gemeißelte Torrekord von Gerd Müller, er ist übertroffen.

Die spanische Sportzeitung as berichtet nun, dass der Stürmer daher womöglich den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen sieht. Unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen aus dem Umfeld des Spielers heißt es in einem Bericht, dass Lewandowski nicht nur an einen Tapetenwechsel sondern eben auch neue sportliche Ziele denkt.