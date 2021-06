Bundesliga, FC Bayern: Nagelsmann will rechte Rakete vom Typ Alphonso Davies

Viele Akteure des FC Bayern sind mit ihren Nationalmannschaften derzeit bei der Europameisterschaft im Einsatz - an der Säbener Straße läuft hingegen die Planung für die kommende Spielzeit.

Ein wichtiger Aspekt für die Verantwortlichen bei der Planung ist das System des neuen Trainers: Julian Nagelsmann will in München unter anderem die Dreierkette etablieren, die Joachim Löw wohl bei der EM spielen lassen wird und die auch Nagelsmann selbst in Leipzig salonfähig machte.